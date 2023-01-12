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У граждан России с ВНЖ в Латвии появился шанс

У граждан России с ВНЖ в Латвии появился шанс

Комиссия Сейма Латвии по гражданству, миграции решила рассмотреть вопрос о продлении процедуры подтверждения постоянных видов на жительство на пять лет.

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