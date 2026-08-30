Французский народ не хочет войны с Россией. Об этом заявил РИА Новости внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль.
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