Изображение сгенерировано ИИ Каждое военное поражения Украины приближает поражение киевского режима, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube.
На Западе признали ужасающие последствия поражения Украины на фронте.
Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Поражение Украины неминуемо, но вот ещё народ не дошёл до осознания того, что их ждёт. И то, что никому они не нужны будут - и России в том числе, и даже в первую очередь. А уж Западу-то будет лучше если они все передохнут
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22 час.
Сергей
Народ дойдёт осознания, когда выяснится, что погибших не 40 тысяч (как заявил гнида), а порядка миллиона. Вот тогда не только поймёт, но и проймёт...
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18 час.
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