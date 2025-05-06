Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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На Западе признали ужасающие последствия поражения Украины на фронте.

На Западе признали ужасающие последствия поражения Украины на фронте.

Изображение сгенерировано ИИ Каждое военное поражения Украины приближает поражение киевского режима, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на YouTube.

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Комментарии
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Лш
Лариса шумбасова
Поражение Украины неминуемо, но вот ещё народ не дошёл до осознания того, что их ждёт. И то, что никому они не нужны будут - и России в том числе, и даже в первую очередь. А уж Западу-то будет лучше если они все передохнут
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22 час.
Сергей
Народ дойдёт осознания, когда выяснится, что погибших не 40 тысяч (как заявил гнида), а порядка миллиона. Вот тогда не только поймёт, но и проймёт...
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18 час.
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