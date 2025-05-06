На Западе признали ужасающие последствия поражения Украины на фронте.

Лш

Лариса шумбасова

Поражение Украины неминуемо, но вот ещё народ не дошёл до осознания того, что их ждёт. И то, что никому они не нужны будут - и России в том числе, и даже в первую очередь. А уж Западу-то будет лучше если они все передохнут