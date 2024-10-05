Участники Русской Общины встретились в Казанском соборе, чтобы посетить субботний молебен. 5 октября состоялась Божественная литургия, где соратники вместе помолились.
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Участники Русской Общины встретились в Казанском соборе, чтобы посетить субботний молебен. 5 октября состоялась Божественная литургия, где соратники вместе помолились.