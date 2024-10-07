NYT нашла признаки старения мозга у Трампа AlexCoderNYT нашла признаки старения мозга у Трампа AlexCoder У бизнесмена подозревают когнитивные нарушения Дональд Трамп стал старейшим кандидатом в президенты США после выхода Байдена из президентской гонки.