NYT нашла признаки старения мозга у Трампа AlexCoderNYT нашла признаки старения мозга у Трампа AlexCoder У бизнесмена подозревают когнитивные нарушения Дональд Трамп стал старейшим кандидатом в президенты США после выхода Байдена из президентской гонки.
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