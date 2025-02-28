Выставка «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова» (6+).18.10.24 — 12.05.25.Уникальная по своему масштабу экспозиция представляет более 300 произведений гениального мастера мирового искусства Карла Павловича Брюллова (1799—1852).
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