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Новый Нижегородский

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Выставка «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П....

Выставка «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П....

Выставка «Великий Карл. К 225-летию со дня рождения К. П. Брюллова» (6+).18.10.24 — 12.05.25.Уникальная по своему масштабу экспозиция представляет более 300 произведений гениального мастера мирового искусства Карла Павловича Брюллова (1799—1852).

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