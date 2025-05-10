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Прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу

Прогноз погоды в Крыму на субботу.• Симферополь: +13°, облачно• Севастополь: +13°, облачно• Ялта: +14°, дождь• Алушта: +13°, дождь• Евпатория: +15°, облачно• Саки: +15°, облачно• Бахчисарай: +13°, облачно• Джанкой: +15°, облачно• Судак: +15°, дождь• Феодосия: +14°, дождьЧитать подробнее>>> .

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