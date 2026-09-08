Песошин поздравил финансистов РТ с профессиональным праздником

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин Фото: пресс-служба Раиса РТ Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин от себя лично и от имени Правительства республики поздравил проживающих в регионе действующих финансистов и ветеранов финансовой отрасли с профессиональным праздником – Днем финансиста.