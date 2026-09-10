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ИА Реалист

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Азиатские рынки обвалились из-за дорогой нефти

Азиатские рынки обвалились из-за дорогой нефти

БАНГКОК (ИА Реалист). 10 сентября азиатские фондовые индексы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику, следуя за снижением на Уолл-стрит, где нефтяные котировки вновь превысили психологически важную отметку в $100 за баррель.

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