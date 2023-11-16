Ургант назвал увольнение замдекана из МГИМО после его лекции водевилем

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Леонид Ла Рошель

Ну, и что тут странного - рыбак рыбака видит из далека, у 3,14дорасов такая же фигня. Обосравшегося с ног до головы "испуганного патриота" попытались приобщить к гос.кормушке, вернуть всё вспять, как було, но что-то пошло не так... Кстати, Ваня должен в рядах ЦАХАЛ отрабатывать гостеприимство Исраэля, а не студентам по ушам лапшу развешивать. Или он и в Исраэле такой же "обосравшийся от страха патриот"? - Ваня, ты любишь Родину? - ДА!! - А готов умереть за Родину?! - А кто же тогда её любить будет?!