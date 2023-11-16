Иван Ургант назвал водевилем увольнение замдекана МГИМО Кобаладзе после лекции Ургант в октябре провел лекцию в МГИМО по приглашению замдекана факультета международной журналистики Кобаладзе.
Ургант назвал увольнение замдекана из МГИМО после его лекции водевилем
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Ну, и что тут странного - рыбак рыбака видит из далека, у 3,14дорасов такая же фигня. Обосравшегося с ног до головы "испуганного патриота" попытались приобщить к гос.кормушке, вернуть всё вспять, как було, но что-то пошло не так... Кстати, Ваня должен в рядах ЦАХАЛ отрабатывать гостеприимство Исраэля, а не студентам по ушам лапшу развешивать. Или он и в Исраэле такой же "обосравшийся от страха патриот"? - Ваня, ты любишь Родину? - ДА!! - А готов умереть за Родину?! - А кто же тогда её любить будет?!
Ответить
17 час.
МАКСИМ
Твои метания и попытки тебя вернуть - вот это "блядский" водевиль
Ответить
5 час.
Свежие комментарии