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Закон и Порядок

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Ургант назвал увольнение замдекана из МГИМО после его лекции водевилем

Ургант назвал увольнение замдекана из МГИМО после его лекции водевилем

Иван Ургант назвал водевилем увольнение замдекана МГИМО Кобаладзе после лекции Ургант в октябре провел лекцию в МГИМО по приглашению замдекана факультета международной журналистики Кобаладзе.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Ну,  и что тут странного - рыбак рыбака видит из далека, у 3,14дорасов такая же фигня. Обосравшегося с ног до головы &quot;испуганного патриота&quot; попытались приобщить к гос.кормушке, вернуть всё вспять, как було, но что-то пошло не так... Кстати, Ваня должен в рядах ЦАХАЛ отрабатывать гостеприимство Исраэля, а не студентам по ушам  лапшу развешивать. Или он и в Исраэле такой же &quot;обосравшийся от страха патриот&quot;? - Ваня, ты любишь Родину? - ДА!! - А готов умереть за Родину?! - А кто же тогда её любить будет?!
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17 час.
МАКСИМ
Твои метания и попытки тебя вернуть - вот это &quot;блядский&quot; водевиль
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5 час.

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