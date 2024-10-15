Сон и Палмер лучше всех реализуют моменты в АПЛ, Нуньес и Хейлунд – в тройке худших

Сон Хын Мин лучше всех реализует голевые моменты в текущем сезоне АПЛ. Согласно WhoScored, у вингера «Тоттенхэма» наиболее высокий показатель – 66,7% (учитывались игроки с не менее чем 15 голевыми моментами).