Блогеры-путешественники снимут фильм о Крыме

С 7 по 14 мая в Крыму проходила медиаэкспедиция проекта VK Места. О путешествии по черноморским маршрутам пользователи соцсети узнают в новом фильме, который команда выпустит по завершении поездки, организованной при поддержке Министерства курортов и туризма Республики Крым.