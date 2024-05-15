Блогеры-путешественники снимут фильм о Крыме

С 7 по 14 мая в Крыму проходила медиаэкспедиция проекта VK Места. О путешествии по черноморским маршрутам пользователи соцсети узнают в новом фильме, который команда выпустит по завершении поездки, организованной при поддержке Министерства курортов и туризма Республики Крым.
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