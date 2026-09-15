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Царьград

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"Ранен, убит": Русская армия сыграла с ВСУ в "морской бой" в одесском порту

"Ранен, убит": Русская армия сыграла с ВСУ в "морской бой" в одесском порту

Минувшей ночью русская армия сыграла с ВСУ в "морской бой", поразив в одесском порту сухогруз и паром, которые использовались для доставки военных грузов из-за рубежа.

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