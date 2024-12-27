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Царьград

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Медведев: Конфликт РФ и США приведет к глобальной ядерной катастрофе

Медведев: Конфликт РФ и США приведет к глобальной ядерной катастрофе

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совбеза РФ, в своём заявлении подчеркнул неизбежность глобальной ядерной войны в случае конфликта между Россией и США.

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