Забарчук: реестр злостных неплательщиков алиментов заработает в 2025 году

Общедоступный реестр злостных неплательщиков алиментов в России начнет работу уже в этом году. Об этом на полях ПМЮФ сообщил первый заместитель министра юстиции Евгений Забарчук, его слова привело РИА «Новости».
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