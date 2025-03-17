Юрист Ремесло: Рано возвращать смертную казнь из-за возможных судебных ошибок.В России рано возвращать смертную казнь, поскольку всегда существует вероятность судебной ошибки.
«Каждый может попасть под жернова»: юрист объяснил, почему рано возвращать смертную казнь
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ВС
Вадим Скоробогатов
Ну давайте и далее СОПЛИ ЖЕВАТЬ....
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19 час.
Владимир Алтайцев
Напомним, согласно результатам опроса ВЦИОМ, почти половина россиян (49%) выступает за отмену моратория на смертную казнь." Полная херня эти опросы ВЦИОМа. Ему сказали какую цифру наеписать, такую он и напишет. Веры этой компашке -НОЛЬ,
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18 час.
Александр Широков
Во-первых, цифра 49% - брехня. За отмену моратория выступает гораздо больше россиян. Во-вторых речь идёт не о полной отмене моратория, а для начала о наиболее общественно опасных преступлениях - терроризм, допустим. О какой судебной ошибке трепется этот юрист по отношению, например, к убийцам из "Крокуса"? Всё запечатлено на видео!!!
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15 час.
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