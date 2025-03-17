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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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«Каждый может попасть под жернова»: юрист объяснил, почему рано возвращать смертную казнь

«Каждый может попасть под жернова»: юрист объяснил, почему рано возвращать смертную казнь

Юрист Ремесло: Рано возвращать смертную казнь из-за возможных судебных ошибок.В России рано возвращать смертную казнь, поскольку всегда существует вероятность судебной ошибки.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Ну давайте и далее СОПЛИ ЖЕВАТЬ....
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19 час.
Владимир Алтайцев
Напомним, согласно результатам опроса ВЦИОМ, почти половина россиян (49%) выступает за отмену моратория на смертную казнь.&quot;  Полная  херня  эти опросы  ВЦИОМа. Ему  сказали  какую цифру  наеписать, такую  он и напишет. Веры  этой  компашке  -НОЛЬ,
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18 час.
Александр Широков
Во-первых, цифра 49% - брехня. За отмену моратория выступает гораздо больше россиян. Во-вторых речь идёт не о полной отмене моратория, а для начала о наиболее общественно опасных преступлениях - терроризм, допустим. О какой судебной ошибке трепется этот юрист по отношению, например, к убийцам из &quot;Крокуса&quot;? Всё запечатлено на видео!!!
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15 час.
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