«Каждый может попасть под жернова»: юрист объяснил, почему рано возвращать смертную казнь

Напомним, согласно результатам опроса ВЦИОМ, почти половина россиян (49%) выступает за отмену моратория на смертную казнь." Полная херня эти опросы ВЦИОМа. Ему сказали какую цифру наеписать, такую он и напишет. Веры этой компашке -НОЛЬ,

Александр Широков

Во-первых, цифра 49% - брехня. За отмену моратория выступает гораздо больше россиян. Во-вторых речь идёт не о полной отмене моратория, а для начала о наиболее общественно опасных преступлениях - терроризм, допустим. О какой судебной ошибке трепется этот юрист по отношению, например, к убийцам из "Крокуса"? Всё запечатлено на видео!!!