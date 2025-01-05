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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йокич был близок к очередному трипл-даблу (46+9+10) в победной игре с «Сан-Антонио»

Матч завершился в пользу «Наггетс» (122:111) по итогам дополнительного времени. «Денвер» сумел отыграться за вчерашнее поражение.

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