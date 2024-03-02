Маск поддержал заявление Принса о признании Крыма и Донбасса российскими

Американский бизнесмен Илон Маск выступил в поддержку заявления, сделанного основателем частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эриком Принсом по поводу необходимости в окончании конфликта на Украине, сопряженного с признанием территорий Крыма и Донбасса частью России.
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