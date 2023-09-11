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Ученые из Саратова создали систему быстрого обнаружения дронов

Ученые из Саратова создали систему быстрого обнаружения дронов

Ученые из Саратовского государственного технического университета имени Ю. А. Гагарина (СГТУ) разработали комплекс аппаратного и программного обеспечения для быстрого распознавания дронов по акустическому следу, сообщили в пресс-службе вуза ТАСС.

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