Губерниев показал изменившуюся Алину Кабаеву

Гимнастка Алина Кабаева и Дмитрий Губерниев приехали на фестиваль в Минске. Алина Кабаева после завершения спортивной карьеры активно занимается популяризацией художественной гимнастики и ежегодно организовывает фестиваль для одаренных детей со всего мира, носящий ее имя.