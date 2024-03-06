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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Губерниев показал изменившуюся Алину Кабаеву

Гимнастка Алина Кабаева и Дмитрий Губерниев приехали на фестиваль в Минске. Алина Кабаева после завершения спортивной карьеры активно занимается популяризацией художественной гимнастики и ежегодно организовывает фестиваль для одаренных детей со всего мира, носящий ее имя.

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