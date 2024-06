Создатель Ori считает, что AAA-студиям следует больше внимания уделять “удовол...

Создатель Ori считает, что AAA-студиям следует больше внимания уделять “удовольствию от игр”Сейчас в игровой индустрии сложные времена, но режиссер Томас Малер, создатель Ori и No Rest for the Wicked, считает, что AAA-студии могут предотвратить крах рынка, если осознают ошибки, которые совершали на протяжении многих лет.