О безопасности на дорогах и профилактике правонарушений состоялась беседа в колледже К обучающимся первых курсов отделения ППКРС пришли майор полиции, инспектор ПДН Афонин А.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
О безопасности на дорогах и профилактике правонарушений состоялась беседа в колледже К обучающимся первых курсов отделения ППКРС пришли майор полиции, инспектор ПДН Афонин А.