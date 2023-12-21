«TikTok разрушил мой брак: муж требует, чтобы я не работала, сидела дома и никогда ему не перечила»

Женщина подала на развод Кадр из фильма «Стэпфордские жены»Опасность пришла откуда не ждали — 37-летняя женщина рассказала, что разводится с мужем после двенадцати лет брака, потому что TikTok свел его с ума.
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