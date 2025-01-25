Госдеп США заморозил свои программы по разминированию

Управление по изъятию и сокращению вооружений Бюро по военно-политическим вопросам Государственного департамента США (PM/WRA) временно приостановило свои программы по разминированию территорий по всему миру.
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