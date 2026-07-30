Курс на запад: ВС РФ ударили по украинским заводам, производящим двигатели для ракет

О массированном ударе нашей армии по стратегической и военной инфраструктуре Украины. Баллистические и гиперзвуковые ракеты, а также беспилотники атаковали цели по всей стране: в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Ровенской и Днепропетровской областях.
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