Боец из Актаныша представлен к награде за мужество в зоне СВО

Бойцы из Актанышского района продолжают проявлять мужество в зоне специальной военной операции. Среди них Филюс Гараев с позывным Фил, который был удостоен государственной награды за отвагу, проявленную в ожесточенных боях в Авдеевке.
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