Щербаков: в Покровском-Стрешневе проведут капремонт жилого дома

Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного в СЗАО по адресу: Малая Набережная улица, дом 7, корпус 1, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.