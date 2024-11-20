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Щербаков: в Покровском-Стрешневе проведут капремонт жилого дома

Щербаков: в Покровском-Стрешневе проведут капремонт жилого дома

Согласован проект капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного в СЗАО по адресу: Малая Набережная улица, дом 7, корпус 1, сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

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