Нападающий СКА Лайпсик получил российское гражданство

О своем намерении стать гражданином нашей великой страны, 29-летний уроженец Виннипега, главного города канадской провинции Манитоба, заявил в июле прошлого года, когда написал письмо президенту нашей страны с просьбой предоставить ему российский паспорт.
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