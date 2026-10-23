— Сходить на открытие XXIV Международного фестиваля спортивного кино в кинотеатре «Октябрь» — в 19:30, вход свободный; — Посмотреть мюзикл «Маугли» в Московском театре иллюзии; — Побывать на открытии выставки о разведчице Надежде Троян в Музее Победы; — Послушать концерт «Серебряный век.
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