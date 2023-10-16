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Нижегородская правда

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В Нижегородской области прошли массовые онлайн-акции, посвященные Дню отца

В Нижегородской области прошли массовые онлайн-акции, посвященные Дню отца

В Нижегородской области прошли онлайн-акции, посвященные Дню отца. НРО ВОД «Волонтеры Победы» организовали инициативы «Поколения отцов» и #Вместеспапами в рамках Всероссийской акции «Папе с любовью» Суть акции «Поколения отцов» заключается в том, что отцы со своими детьми повторяют свою детскую фотографию.

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