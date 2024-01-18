Глава ВОЗ Гебрейесус предупредил о новой смертельной пандемии «болезни Х»

Руководитель ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупредил о возможности возникновения новой смертельной «болезни Х», пандемия которой может охватить весь мир, призвав страны активнее готовиться к противодействию подобным угрозам в будущем.
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