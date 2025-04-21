NVIDIA выпустила хотфикс GeForce 576.15, устраняющий сбои дисплея и проблемы с датчик...

NVIDIA выпустила хотфикс GeForce 576.15, устраняющий сбои дисплея и проблемы с датчиком температуры GPUNVIDIA выпустила новый хотфикс для своего драйвера дисплея GeForce, пытаясь решить проблемы с дисплеем и новую ошибку температуры графического процессора.