Пресса США: на саммите лидеров стран ЕС Украина и Израиль будут соперничать между собой за внимание Европы

Боррель признал, что, несмотря на просьбы Киева, Евросоюз не сможет предоставить Украине такую же поддержку, как Израилю.
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