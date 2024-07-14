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ТАСС: за покушением на Трампа могут стоять спецслужбы США

ТАСС: за покушением на Трампа могут стоять спецслужбы США

За покушением на экс-президента страны Дональда Трампа могут стоять специальные службы США. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

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