ТАСС: за покушением на Трампа могут стоять спецслужбы США

За покушением на экс-президента страны Дональда Трампа могут стоять специальные службы США. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.
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