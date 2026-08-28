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На Украине допускают снижение возраста мобилизации до 22 лет

На Украине допускают снижение возраста мобилизации до 22 лет

На Украине не исключают возможного снижения минимального возраста мобилизации. Об этом заявил бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, комментируя перспективы дальнейшего изменения призывной кампании, сообщает NEWS.

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