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«К сожалению, диагноз подтвердился»: жена госпитализированного Носкова о его состоянии

«К сожалению, диагноз подтвердился»: жена госпитализированного Носкова о его состоянии

Артист был экстренно госпитализирован накануне. Николай Носков с женой Мариной @nikolaynoskov_official/instagramСтатьи по теме: «Со слезами на глазах»: в Сети разгорелся скандал из-за сорванного концерта Николая Носкова в Сочи Не выходит на сцену: близкие скрывают, что происходит с Носковым Директор Носкова дал комментарий о госпитализации певца  .

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