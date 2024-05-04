«К сожалению, диагноз подтвердился»: жена госпитализированного Носкова о его состоянии

Артист был экстренно госпитализирован накануне. Николай Носков с женой Мариной @nikolaynoskov_official/instagramСтатьи по теме: «Со слезами на глазах»: в Сети разгорелся скандал из-за сорванного концерта Николая Носкова в Сочи Не выходит на сцену: близкие скрывают, что происходит с Носковым Директор Носкова дал комментарий о госпитализации певца .
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