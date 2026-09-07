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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тимур Гурцкая: «Глушенков не пришел на продление контракта с «Зенитом», просто поехал на рыбалку. Договорились на 3 млн, а он узнал, сколько хотели предложить Тюкавину»

Тимур Гурцкая сообщил, что Максим Глушенков не захотел подписывать новый договор с « Зенитом ». – На этой неделе Глушенков должен был продлить контракт с «Зенитом».

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