«Ситилинк» начал увольнять сотрудников из-за убытков

Сеть магазинов электроники «Ситилинк» (вместе с дистрибутором электроники и бытовой техники Merlion входит в ГК «Мерлион») начала сокращать персонал и объединять отдельные подразделения с Merlion, чтобы оптимизировать расходы, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников сети.