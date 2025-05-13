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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хейсканен может сыграть за «Даллас» в 4-й игре серии с «Виннипегом». Защитник выведен из долгосрочного списка травмированных

Хейсканен может сыграть за «Даллас» в 4-й игре серии с «Виннипегом». Защитник выведен из долгосрочного списка травмированных

Клуб вывел игрока из долгосрочного списка травмированных. Защитник не играет с 29 января. Ожидается, что Миро Хейсканен вернется в состав «Далласа» в четвертой игре второго раунда плей-офф против «Джетс» (2-1).

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