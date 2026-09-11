🦆В Крыму в ближайшее время открыта охота почти на всю пернатую дичь и копытных Начальник управления охотничьего хозяйства Минэкологии РК Рустам Шафиев в эфире «Радио Крым» рассказал, на кого в ближайшее время можно будет поохотиться в Крыму.