🦆В Крыму в ближайшее время открыта охота почти на всю пернатую дичь и копытных Начальник управления охотничьего хозяйства Минэкологии РК Рустам Шафиев в эфире «Радио Крым» рассказал, на кого в ближайшее время можно будет поохотиться в Крыму.
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