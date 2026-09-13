«Никогда не был диссидентом, инакомыслящим или разрушителем»: Александру Розенбауму исполнилось 75 лет

13 сентября народному артисту России Александру Розенбауму исполняется 75 лет. Он получил медицинское образование, работал врачом скорой помощи, однако сделал выбор в пользу творчества.
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