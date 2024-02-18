Самарец продает автограф Мизулиной за 50 000 рублей

Предприимчивый житель Самары сделал ставку на открытку, которую подписала Екатерина Мизулина.Визит Мизулиной в Самару включал две встречи: первую с университетскими студентами 16 февраля и вторую с школьниками 17 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии