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Царьград

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Самарец продает автограф Мизулиной за 50 000 рублей

Самарец продает автограф Мизулиной за 50 000 рублей

Предприимчивый житель Самары сделал ставку на открытку, которую подписала Екатерина Мизулина.Визит Мизулиной в Самару включал две встречи: первую с университетскими студентами 16 февраля и вторую с школьниками 17 февраля.

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