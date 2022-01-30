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Матч против «Хит» стал первым в истории «Торонто», где все игроки старта сыграли больше 45 минут

Все игроки стартовой пятерки «Рэпторс» в сегодняшнем матче против «Майами» провели на площадке больше 45 минут.

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