В ЛДПР предложили дать педагогам право на досрочную пенсию при стаже от 25 лет

Авторы считают, что вклад учителя нужно оценивать не по записям в трудовой книжке, а по реальному стажу Партия ЛДПР разработала законопроект, в рамках которого предлагается предоставить право всем педагогам выйти на досрочную пенсию при стаже работы от 25 лет, проект оказался в распоряжении РИА Новости.