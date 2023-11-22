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В деревне под Люберцами погибли четыре человека после взрыва газа

В деревне под Люберцами погибли четыре человека после взрыва газа

В деревне Марусино после взрыва газа произошёл пожар. Погибли четыре человека, включая двух детей.В деревне Марусино городского округа Люберцы произошёл взрыв бытового газа, из-за которого погибли четыре человека.

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