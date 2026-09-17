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Мнение: «Хегсет уйдет в отставку, но не в результате действий Конгресса», – Егор Торопов

Мнение: «Хегсет уйдет в отставку, но не в результате действий Конгресса», – Егор Торопов

Американист, кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ Егор Топоров в программе «Мнение» прокомментировал предложение конгрессмена США Томаса Месси досрочно отправить главу Пентагона Пита Хегсета в отставку.

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