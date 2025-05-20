"Героизм – это не обязательно русские": Чему учат в московской "армянской" школе?

Империалист циничный

Похер нация. В России и за Россию ? Значит русский. И похер, негр ты или басурманин. Русские всегда за Россию. А те ублюдки, которые мутят против России, не Русские, а выкидыши акушерок. Причём все. И Навальнята и коммунисты и прочая шваль.