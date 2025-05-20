ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Пока на государственном телевидении Армении продвигают идеи о "выгодном" поражении СССР в войне с Гитлером – в Москве ведется своя пропагандистская работа с детьми.
"Героизм – это не обязательно русские": Чему учат в московской "армянской" школе?
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Александр Зиборов
Русофобия всё ширится и воняет всё хуже...
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7 час.
МВ
Медведев Вл Ник
Выражаясь математически: - Пустая голова - это необходимое условие, а полный карман дармовых и чужих денег - это достаточное условие любого ПОРОКА!
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7 час.
Империалист циничный
Похер нация. В России и за Россию ? Значит русский. И похер, негр ты или басурманин. Русские всегда за Россию. А те ублюдки, которые мутят против России, не Русские, а выкидыши акушерок. Причём все. И Навальнята и коммунисты и прочая шваль.
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5 час.
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