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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Всем злюкам большой привет. Катастрофы никакой нет, вся жизнь впереди». Плющенко после 16-го места сына в короткой на юниорском Гран-при

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко не считает катастрофой дебютное выступление сына Александра на международной арене.

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