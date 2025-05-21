Современное видеонаблюдение устанавливают в парках и скверах Смоленска

Мэр Александр Новиков: «Предпринимаем комплексные меры, чтобы предупредить возможные правонарушения и повысить безопасность смолян» При благоустройстве общественных пространств Смоленска местные власти обязательно предусматривают монтаж современных камер с функцией распознавания лиц.
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