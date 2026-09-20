В ЛНР открылись все избирательные участки на выборах в Госдуму

ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Все избирательные участки на территории Луганской Народной Республики открылись в последний день голосования на выборах в Госдуму, сообщила глава регионального избиркома Марианна Сумская.
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