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ТАСС

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В ЛНР открылись все избирательные участки на выборах в Госдуму

В ЛНР открылись все избирательные участки на выборах в Госдуму

ЛУГАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Все избирательные участки на территории Луганской Народной Республики открылись в последний день голосования на выборах в Госдуму, сообщила глава регионального избиркома Марианна Сумская.

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